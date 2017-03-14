私たちのファンページに参加してください
「二重平滑化ストキャスティクス」テーマのバリエーション。
この名前はちょっと誤解を招くかもしれません。正確に言うと、計算の面ではこれは "double smoothed stochastic（二重平滑化ストキャスティックス）"と同じではありません（dssには実際には3つの平滑化ステップがありますが、このストキャスティクスには実際には2つの平滑化ステップがあるのでこれが実際の二重平滑化ストキャスティックスです）。これはオリジナルにはなく追加されたものです。それは、開始のために価格を使用することができ、次のすべてのステップは、前のステップの結果を使用します。「深さ」は実用上の理由から15に制限されています。
この指標には平滑化に4種類の平均を使用できます。
- 単純移動平均
- 指数移動平均
- 平滑化された移動平均
- 線形加重移動平均
3種類のレベルが計算できます。
- 浮動
- 分位数
- fixed
色の変更（およびアラート）は、次の項目に基づいて選択できます。
- オンスロープ
- 外側レベルの交差
- 中間レベルの交差
そして、いつもの通り、これは既に多時間枠で、通常の価格の選択（平均足価格も含まれています）を含みます。
追記：二重平滑化ストキャスティックスは長い間、WalterBressertによって使用されたデフォルトのパラメータで、より長い時間枠で最適に動作することを示しています。特に1時間のチャートではサイクルが明確に表示される傾向があるので、初心者の方はその時間枠で使用し始めてから、他の時間枠や使用方法への道を開いてください
