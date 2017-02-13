Uma variação sobre o tema "estocástico duplamente suavizado."



O nome pode confundi-lo: isso não é bem a mesma coisa que um "estocástico duplamente suavizado": geralmente o DSS tem 3 etapas de suavização, enquanto este indicador tem apenas duas. Assim, aqui podemos falar sobre com toda certeza de um estocástico suavizado duas vezes. Além disso, existem novos recursos que não estavam no indicador original. Para começar, ele pode usar preços, e empregar o resultado anterior em cada próxima etapa. A "profundidade" é restrita a 15, apenas por razões práticas.



O indicador pode utilizar 4 tipos de médias para suavização:



Média móvel simples

MA exponencial

MA suavizada

MA linear ponderada



Podem ser calculados 3 tipos de níveis:

flutuantes

de quantis

fixos

As cores são alteradas (e, consequentemente, são enviados alertas) quando você mudar as seguintes condições:

inclinação



cruzamento do nível externo

cruzamento do nível médio

E, como de costume, é possível alterar o timeframe nos parâmetros de entrada, está disponível a seleção do tipo de preço para cálculo (no conjunto agora está incluído o preço Heiken Ashi).



PS: o estocástico duplamente suavizado há muito tempo tem demonstrando que os parâmetros padrão usados ​​por Walter Bressert trabalham melhor nos timeframe longos. Isto é particularmente evidente nos gráficos horários. Então, se você é um iniciante, comece a usar este indicador em 1H, e só então a tente trabalhar em outros timeframes.





