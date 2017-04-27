CodeBaseSecciones
Indicadores

Step stochastic 2 - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Visualizaciones:
881
Ranking:
(30)
Publicado:
Nueva versión del indicador Step Stochastic sin redibujado.

Indicador mejorado en diferentes puntos:

  • el código ha sido completamente reescrito y optimizado
  • los cálculos se han implementado como una función (ahora pueden ser utilizados en cualquier otro código)
  • ahora en el indicador se han integrado alertas
  • es posible cambiar el marco temporal en los parámetros de entrada
  • en el indicador existe filtrado (suavizado) opcional, del precio utilizando uno de los 4 tipos principales de medias móviles
  • para el cálculo del indicador, se puede elegir el uso regular o alisado de ATR.
  • opción de elegir entre 22 tipos de precios para el cálculo

Por defecto, el indicador utiliza un filtrado de precio muy moderado, por lo que no añade retardo, y al mismo tiempo evita las señales falsas.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17164

