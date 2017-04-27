Mira cómo descargar robots gratis
Step stochastic 2 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 881
- Ranking:
-
Publicado:
Nueva versión del indicador Step Stochastic sin redibujado.
Indicador mejorado en diferentes puntos:
- el código ha sido completamente reescrito y optimizado
- los cálculos se han implementado como una función (ahora pueden ser utilizados en cualquier otro código)
- ahora en el indicador se han integrado alertas
- es posible cambiar el marco temporal en los parámetros de entrada
- en el indicador existe filtrado (suavizado) opcional, del precio utilizando uno de los 4 tipos principales de medias móviles
- para el cálculo del indicador, se puede elegir el uso regular o alisado de ATR.
- opción de elegir entre 22 tipos de precios para el cálculo
Por defecto, el indicador utiliza un filtrado de precio muy moderado, por lo que no añade retardo, y al mismo tiempo evita las señales falsas.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17164
