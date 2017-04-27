Nueva versión del indicador Step Stochastic sin redibujado.



Indicador mejorado en diferentes puntos:



el código ha sido completamente reescrito y optimizado



los cálculos se han implementado como una función (ahora pueden ser utilizados en cualquier otro código)

ahora en el indicador se han integrado alertas

es posible cambiar el marco temporal en los parámetros de entrada

en el indicador existe filtrado (suavizado) opcional, del precio utilizando uno de los 4 tipos principales de medias móviles



para el cálculo del indicador, se puede elegir el uso regular o alisado de ATR.

opción de elegir entre 22 tipos de precios para el cálculo



Por defecto, el indicador utiliza un filtrado de precio muy moderado, por lo que no añade retardo, y al mismo tiempo evita las señales falsas.



