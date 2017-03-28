Eine Variation des Themas "doppelt geglättete Stochastik".



Der Name ist vielleicht etwas irreführend: er ist nicht ganz die gleiche Berechnung der "doppelt geglätteten Stochastik" (sie hat normalerweise 3 Glättungsschritte, diese nur 2 — so könnte man sage, sie ist die eigentliche doppelt geglättete Stochastik), und es gibt etwas, das das Original nicht hat. Er kann einen Preis für die erste Berechnung verwenden und dann für jeden Schritt das vorherige Ergebnis. Die "Tiefe" ist begrenzt auf 15, einfach aus praktischen Gründen.



Der Indikator kann die 4 Durchschnittstypen verwenden:



einfacher gleitender Durchschnitt

exponentieller gleitender Durchschnitt

geglätteter gleitender Durchschnitt

linear gewichteter gleitender Durchschnitt



Und 3 Arten von Level:

variabel

quantil

fix

Die Farbwechsel (und Hinweisgebung) kann erfolgen bei:

Umkehr der Steigung

einer Kreuzung der äußeren Level

einer Kreuzung der Mittellinie

Und das Üblich: multi-zeitrahmenfähig, Preiswahl (inklusive der Preise des Heiken Ashi)



PS: Die doppelt geglättete Stochastik eignet sich eher für eine längerfristige Betrachtung mit den Standardparametern, die von Walter Bressert verwendet wurden. Speziell im 1-Stunden Chart zeigt der Indikator klare Zyklen, daher, wenn Sie neu sind, beginnen Sie mit diesem Zeitrahmen und gehen Sie von da Ihren Weg zu anderen Zeitrahmen und Wegen ihn zu nutzen.





