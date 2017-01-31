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Индикаторы

Recursive (double) smoothed stochastic - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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1940
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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Вариация на тему "дважды сглаженного стохастика".

Название может сбить вас с толку: это не совсем то же самое, что просто "дважды сглаженный стохастик": обычно DSS имеет 3 шага сглаживания, а данный индикатор — только два. Таким образом, здесь мы можем говорить о действительно дважды сглаженном стохастике. К тому же, здесь есть новые функции, которых не было в оригинальном индикаторе. Для начала работы он может использовать цены, и на каждом следующем шаге использовать результат предыдущего. "Глубина" ограничена 15 исключительно из практических соображений.

Индикатор может использовать 4 типа средних для сглаживания:

  • Простая скользящая средняя
  • Экспоненциальная МА
  • Сглаженная МА
  • Линейно взвешенная МА

Могут рассчитываться 3 типа уровней :

  • плавающие
  • квантильные
  • фиксированные

Цвета меняются (и, соответственно, алерты отправляются) при изменении следующих условий:

  • наклон
  • пересечение внешнего уровня
  • пересечение среднего уровня

И, как обычно: есть возможность изменения таймфрейма во входных параметрах, доступен выбор типа цены для расчета (в набор теперь включена и цена хайкен аши).

PS: двойной сглаженный стохастик многое время демонстрировал, что параметры по умолчанию, использованные Уолтером Брессертом, работают лучше на длинных таймфреймах. Особенно хорошо это заметно на часовых графиках. Так что, если вы новичок, то начните использовать этот индикатор на 1H, и уже потом нащупывайте свой способ работы на других таймфреймах.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17181

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