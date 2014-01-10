请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MVV_LinearRegression - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1605
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
MVV
标准的支撑和阻力水平的线性回归通道. 如果我们把通道的起点绑定到价格的最大值, 那么每当价格新低时通道都会重绘. 如果5个柱之内最小值没有变化, 指标会绘制一个价格标志, 以后有突破通道时会成为一个强的支撑水平. 上方通道的情况相反.
本指标首先于2008年5月20日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
图 1. MVV_LinearRegression 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1718
Triggerlines Shift Modified
一个彩云形式的简单趋势指标linreg
一个使用线性回归算法的典型MA指标