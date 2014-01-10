真实作者:

MVV

标准的支撑和阻力水平的线性回归通道. 如果我们把通道的起点绑定到价格的最大值, 那么每当价格新低时通道都会重绘. 如果5个柱之内最小值没有变化, 指标会绘制一个价格标志, 以后有突破通道时会成为一个强的支撑水平. 上方通道的情况相反.

本指标首先于2008年5月20日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.

图 1. MVV_LinearRegression 指标



