Реальный автор:

MVV

Стандартный канал линейной регрессии с уровнями поддержки и сопротивления. Если начало канала привязать к ценовому максимуму, то с каждым новым минимумом цены канал будет перерисован. Если в течении пяти баров минимум не обновлен - индикатор отрисовывает ценовую метку, которая, после пробоя канала, выступает в качестве уровня сильной поддержки. Для восходящего канала - все наоборот.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 20.05.2008.

Рис.1 Индикатор MVV_LinearRegression



