MVV_LinearRegression - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3832
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров
Реальный автор:
MVV
Стандартный канал линейной регрессии с уровнями поддержки и сопротивления. Если начало канала привязать к ценовому максимуму, то с каждым новым минимумом цены канал будет перерисован. Если в течении пяти баров минимум не обновлен - индикатор отрисовывает ценовую метку, которая, после пробоя канала, выступает в качестве уровня сильной поддержки. Для восходящего канала - все наоборот.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 20.05.2008.
Рис.1 Индикатор MVV_LinearRegression
