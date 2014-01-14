Autor real:

MVV

Um canal padrão de regressão linear com os níveis de suporte e resistência. Se ligamos o início do canal com o preço máximo, então a cada novo preço mínimo, o canal será redesenhado. Se dentro de cinco barras, o mínimo não é atualizado, o indicador faz uma etiqueta de preço, onde depois de quebrar o canal, torna-se um nível forte suporte. E ocorre o oposto para um canal ascendente.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 20.05.2008.

Figura 1. Indicador MVV_LinearRegression