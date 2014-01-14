CodeBaseSeções
MVV_LinearRegression - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1776
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

MVV

Um canal padrão de regressão linear com os níveis de suporte e resistência. Se ligamos o início do canal com o preço máximo, então a cada novo preço mínimo, o canal será redesenhado. Se dentro de cinco barras, o mínimo não é atualizado, o indicador faz uma etiqueta de preço, onde depois de quebrar o canal, torna-se um nível forte suporte. E ocorre o oposto para um canal ascendente.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 20.05.2008.

Figura 1. Indicador MVV_LinearRegression

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1718

JBrainTrend1 JBrainTrend1

Indicador de tendência do famoso sistema de negociação BrainTrend1 com a suavização das séries de preço.

CandleCountdown CandleCountdown

Mostra o tempo que resta para o fechamento do candle.

XR-squared XR-squared

O indicador XR-Squared utiliza-se da regressão linear para determinar a presença ou a ausência de uma tendência no mercado.

DSS Bressert DSS Bressert

Indicador Estocástico duplamente suavizado proposto por William Blau e Walter Bressert. O cálculo dos valores DSS são semelhantes ao do indicador Estocástico, a diferença está na utilização de uma suavização exponencial dupla.