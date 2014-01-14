Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MVV_LinearRegression - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1776
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
MVV
Um canal padrão de regressão linear com os níveis de suporte e resistência. Se ligamos o início do canal com o preço máximo, então a cada novo preço mínimo, o canal será redesenhado. Se dentro de cinco barras, o mínimo não é atualizado, o indicador faz uma etiqueta de preço, onde depois de quebrar o canal, torna-se um nível forte suporte. E ocorre o oposto para um canal ascendente.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 20.05.2008.
Figura 1. Indicador MVV_LinearRegression
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1718
Indicador de tendência do famoso sistema de negociação BrainTrend1 com a suavização das séries de preço.CandleCountdown
Mostra o tempo que resta para o fechamento do candle.
O indicador XR-Squared utiliza-se da regressão linear para determinar a presença ou a ausência de uma tendência no mercado.DSS Bressert
Indicador Estocástico duplamente suavizado proposto por William Blau e Walter Bressert. O cálculo dos valores DSS são semelhantes ao do indicador Estocástico, a diferença está na utilização de uma suavização exponencial dupla.