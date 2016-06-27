und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MVV_LinearRegression - Indikator für den MetaTrader 5
MVV
Ein gewöhnlicher, linearer Regressionskanal mit Unterstützungs- und Widerstands-Ebenen. Wenn wir den Anfang des Kanals auf ein Preismaximum setzen, wird der ganze Kanal bei einem neuen Tiefstpreis neu gezeichnet. Wenn es innerhalb von 5 Bars kein neues Minimum gibt, zeichnet der Indikator dort ein Preisschild, das, falls die Kanalgrenze durchbrochen wird, zu einer starken Unterstützung werden kann. Das Umgekehrte gilt für einen Aufwärtskanal.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 20.05.2008.
Bild 1. Der Indikator MVV_LinearRegression
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1718
