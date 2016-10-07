無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：
MVV
支持と抵抗のレベルをもつ標準線形回帰チャネル。チャネルの初めを価格の最大値にバインドする場合は、新しい価格の最低値が出るごとにチャネルが再描画されます。5本のバー内で最小値が更新されない場合は、指標は値札を描画し、これはチャネルを解除した後に強力な支持レベルになります。上向きのチャネルでは逆のことです。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年5月20日に公開されました。
図1 MVV_LinearRegression指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1718
