MVV_LinearRegression - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

MVV

支持と抵抗のレベルをもつ標準線形回帰チャネル。チャネルの初めを価格の最大値にバインドする場合は、新しい価格の最低値が出るごとにチャネルが再描画されます。5本のバー内で最小値が更新されない場合は、指標は値札を描画し、これはチャネルを解除した後に強力な支持レベルになります。上向きのチャネルでは逆のことです。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年5月20日に公開されました。

図1　MVV_LinearRegression指標

