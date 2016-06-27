CodeBaseKategorien
PLdot - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
pldot.mq5
Wirklicher Autor:

Eli hayun

Der einfachste bewegt-sich-wie Indikator. Die Formel für die Berechnung:

PLdot = SMA(Period=3, (High[bar] + Low[bar] + Close[bar]) / 3)

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 31.05.2008.

Bild 1. Der Indikator The PLdot

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1717

