Wirklicher Autor:

Eli hayun

Der einfachste bewegt-sich-wie Indikator. Die Formel für die Berechnung:

PLdot = SMA(Period=3, (High[bar] + Low[bar] + Close[bar]) / 3)

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 31.05.2008.

Bild 1. Der Indikator The PLdot