PLdot - Indikator für den MetaTrader 5
- 817
-
Wirklicher Autor:
Eli hayun
Der einfachste bewegt-sich-wie Indikator. Die Formel für die Berechnung:
PLdot = SMA(Period=3, (High[bar] + Low[bar] + Close[bar]) / 3)
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 31.05.2008.
Bild 1. Der Indikator The PLdot
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1717
