Индикаторы

PLdot - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

Eli hayun

Простейший мувингообразный индикатор. Формула для вычисления:

PLdot = SMA(Period=3, (High[bar] + Low[bar] + Close[bar]) / 3)

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 31.05.2008.

Рис.1 Индикатор PLdot

