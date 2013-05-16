Смотри, как бесплатно скачать роботов
PLdot - индикатор для MetaTrader 5
- 2929
Реальный автор:
Eli hayun
Простейший мувингообразный индикатор. Формула для вычисления:
PLdot = SMA(Period=3, (High[bar] + Low[bar] + Close[bar]) / 3)
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 31.05.2008.
Рис.1 Индикатор PLdot
