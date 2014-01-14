CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

PLdot - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1368
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Eli hayun

Indicador de movimento do tipo mais simples. A fórmula para o cálculo:

PLdot = SMA(Period=3, (High[bar] + Low[bar] + Close[bar]) / 3)

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 31.05.2008.

Figura 1. Indicador PLdot

Figura 1. Indicador PLdot

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1717

UltraFatl UltraFatl

Este indicador se baseia nos valores do indicador Fatl e na análise de suas linhas de sinal.

DSS Bressert DSS Bressert

Indicador Estocástico duplamente suavizado proposto por William Blau e Walter Bressert. O cálculo dos valores DSS são semelhantes ao do indicador Estocástico, a diferença está na utilização de uma suavização exponencial dupla.

Deslocamento Modificado Triggerlines Deslocamento Modificado Triggerlines

Um indicador de tendência simples na forma de uma nuvem colorida.

WKBIBS WKBIBS

WKBIBS é o oscilador da próxima geração combinado com as funções dos indicadores WKB e IBS.