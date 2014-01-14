Participe de nossa página de fãs
PLdot - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1368
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Eli hayun
Indicador de movimento do tipo mais simples. A fórmula para o cálculo:
PLdot = SMA(Period=3, (High[bar] + Low[bar] + Close[bar]) / 3)
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 31.05.2008.
Figura 1. Indicador PLdot
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1717
