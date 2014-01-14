Autor real:

Eli hayun

Indicador de movimento do tipo mais simples. A fórmula para o cálculo:

PLdot = SMA(Period=3, (High[bar] + Low[bar] + Close[bar]) / 3)

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 31.05.2008.

Figura 1. Indicador PLdot