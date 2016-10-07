コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

PLdot - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
915
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
pldot.mq5 (4.68 KB)
実際の著者：

Eli hayun

最も単純な移動平均のような指標。計算式：

PLdot = SMA(Period=3, (High[bar] + Low[bar] + Close[bar]) / 3)

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年5月31日に公開されました。

図1　PLdot指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1717

