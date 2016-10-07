無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
PLdot - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 915
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Eli hayun
最も単純な移動平均のような指標。計算式：
PLdot = SMA(Period=3, (High[bar] + Low[bar] + Close[bar]) / 3)
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年5月31日に公開されました。
図1 PLdot指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1717
