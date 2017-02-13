Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Stochastic RSI (OMA) - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2183
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Stochastic RSI (OMA).
Este indicador permite calcular o estocástico a partir do RSI e o estocástico a partir do RSI a partir da média móvel (nesta versão, é oferecida uma escolha de entre os 4 tipos básicos de médias).
Tipos disponíveis de RSI:
- SI Cutler
- RSI Eilers suavizado
- RSI Harris
- RSI rápido
- RSI
- RSX
- RSI lento
Se você usar uma suavização de preço, você obterá o RSI (OMA), caso contrário, será calculado o RSI "regular". Os níveis podem ser:
- flutuantes
- de quantis
- ou fixos
Os alertas são com base na alteração do esquema de cores. Você pode definir a alteração de cor nos seguintes tipos de eventos:
- no cruzamento do nível interno
- cruzamento do nível médio
- na mudança da inclinação
São utilizados os 22 tipos de preços para cálculo, é possível alterar o timeframe, nos parâmetros de entrada.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17167
Indicador que permite o cálculo de um estocástico recursivo suavizado duas vezes até uma profundidade de 15.PDFma
O indicador PDFma é uma média móvel que usa uma função de densidade de probabilidade para calcular a média
Nova versão do indicador Step Stochastic que não se plota novamente.Adaptive Laguerre filter trend
Filtro de tendência adaptativo Laguerre.