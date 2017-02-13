Stochastic RSI (OMA).



Este indicador permite calcular o estocástico a partir do RSI e o estocástico a partir do RSI a partir da média móvel (nesta versão, é oferecida uma escolha de entre os 4 tipos básicos de médias).



Tipos disponíveis de RSI:

SI Cutler



RSI Eilers suavizado



RSI Harris



RSI rápido



RSI





RSX



RSI lento

Se você usar uma suavização de preço, você obterá o RSI (OMA), caso contrário, será calculado o RSI "regular". Os níveis podem ser:



flutuantes

de quantis

ou fixos

Os alertas são com base na alteração do esquema de cores. Você pode definir a alteração de cor nos seguintes tipos de eventos:

no cruzamento do nível interno

cruzamento do nível médio



na mudança da inclinação





São utilizados os 22 tipos de preços para cálculo, é possível alterar o timeframe, nos parâmetros de entrada.

