CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Stochastic RSI (OMA) - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2183
Avaliação:
(21)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Stochastic RSI (OMA).

Este indicador permite calcular o estocástico a partir do RSI e o estocástico a partir do RSI a partir da média móvel (nesta versão, é oferecida uma escolha de entre os 4 tipos básicos de médias).

Tipos disponíveis de RSI:

    • SI Cutler
    • RSI Eilers suavizado
    • RSI Harris
    • RSI rápido
    • RSI
    • RSX
    • RSI lento

Se você usar uma suavização de preço, você obterá o RSI (OMA), caso contrário, será calculado o RSI "regular". Os níveis podem ser:

  • flutuantes
  • de quantis
  • ou fixos

Os alertas são com base na alteração do esquema de cores. Você pode definir a alteração de cor nos seguintes tipos de eventos:

  • no cruzamento do nível interno
  • cruzamento do nível médio
  • na mudança da inclinação


São utilizados os 22 tipos de preços para cálculo, é possível alterar o timeframe, nos parâmetros de entrada.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17167

Recursive (double) smoothed stochastic Recursive (double) smoothed stochastic

Indicador que permite o cálculo de um estocástico recursivo suavizado duas vezes até uma profundidade de 15.

PDFma PDFma

O indicador PDFma é uma média móvel que usa uma função de densidade de probabilidade para calcular a média

Step stochastic 2 Step stochastic 2

Nova versão do indicador Step Stochastic que não se plota novamente.

Adaptive Laguerre filter trend Adaptive Laguerre filter trend

Filtro de tendência adaptativo Laguerre.