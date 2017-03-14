コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ストキャスティクRSI（OMA） - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
1720
(21)
パブリッシュ済み:
ストキャスティクRSI（OMA）

この指標は、RSIのストキャスティクスと平均のRSIのストキャスティクスの計算を可能にします（このバージョンは基本な4つの平均タイプを備えています）。

RSIの種類は次のとおりです。

    • カットラーのRSI
    • エーラーの平滑化されたRSI
    • ハリスRSI
    • 急速RSI
    • RSI
    • RSX
    • 低速RSI

価格の平滑化が使用される場合は、RSI（OMA）になります。そうでない場合は、「通常の」rsiが計算されます。レベルは

  • 浮動
  • 分位数
  • 固定

アラートは色の変更設定に基づいていて、次のどれかです。

  • 外側レベルの交差
  • 中間レベルの交差
  • 勾配の変化


それは22の価格の通常のセットを使用しており、既に多時間軸です。

ステップストキャスティクス2 ステップストキャスティクス2

再描画なしのステップストキャスティクス指標の新しいバージョンです。

Pipsover Pipsover

Pipsingエキスパートアドバイザーです。これはiChaikin（チャイキンオシレータ）指標とiMA（移動平均、MA）指標に基づいて動作します。

「DCシグナル」シグナル生成器 「DCシグナル」シグナル生成器

シグナルを生成するには、DCOS（DC2008）、BullsPower、BearsPowerの3つの指標の組み合わせパターンが使用されます。

10ピップEURUSD 10ピップEURUSD

このエキスパートアドバイザーは、前日のハイおよびローブレイクアウトで取引します。