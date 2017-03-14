無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ストキャスティクRSI（OMA） - MetaTrader 5のためのインディケータ
ストキャスティクRSI（OMA）
この指標は、RSIのストキャスティクスと平均のRSIのストキャスティクスの計算を可能にします（このバージョンは基本な4つの平均タイプを備えています）。
RSIの種類は次のとおりです。
- カットラーのRSI
- エーラーの平滑化されたRSI
- ハリスRSI
- 急速RSI
- RSI
- RSX
- 低速RSI
価格の平滑化が使用される場合は、RSI（OMA）になります。そうでない場合は、「通常の」rsiが計算されます。レベルは
- 浮動
- 分位数
- 固定
アラートは色の変更設定に基づいていて、次のどれかです。
- 外側レベルの交差
- 中間レベルの交差
- 勾配の変化
それは22の価格の通常のセットを使用しており、既に多時間軸です。
