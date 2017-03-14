ストキャスティクRSI（OMA）



この指標は、RSIのストキャスティクスと平均のRSIのストキャスティクスの計算を可能にします（このバージョンは基本な4つの平均タイプを備えています）。



RSIの種類は次のとおりです。

カットラーのRSI



エーラーの平滑化されたRSI



ハリスRSI



急速RSI



RSI





RSX



低速RSI

価格の平滑化が使用される場合は、RSI（OMA）になります。そうでない場合は、「通常の」rsiが計算されます。レベルは



浮動

分位数

固定

アラートは色の変更設定に基づいていて、次のどれかです。

外側レベルの交差

中間レベルの交差



勾配の変化





それは22の価格の通常のセットを使用しており、既に多時間軸です。

