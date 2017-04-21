代码库部分
随机震荡 RSI (OMA)

随机震荡 RSI (OMA).

本指标可以计算 RSI 的随机震荡以及 RSI 平均(这个版本支持4种基本类型的平均)的随机震荡。.

RSI 的类型有:

    • Cuttler RSI
    • Ehlers' 平滑 RSI
    • Harris RSI
    • 快速 RSI
    • RSI
    • RSX
    • 慢速 RSI

如果您使用价格的平滑，它们就成为 RSI (OMA), 如果不是, 就会计算 "常规的" rsi。等级可能是

  • 浮动的
  • 分数的
  • 或者是固定的

提醒是基于颜色改变设置的 — 它可以是 :

  • 当外部水平线交叉
  • 中线水平交叉
  • 当斜率改变


它使用了常规的22种价格，并且已经是多时段版本。

