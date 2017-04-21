请观看如何免费下载自动交易
随机震荡 RSI (OMA).
本指标可以计算 RSI 的随机震荡以及 RSI 平均(这个版本支持4种基本类型的平均)的随机震荡。.
RSI 的类型有:
- Cuttler RSI
- Ehlers' 平滑 RSI
- Harris RSI
- 快速 RSI
- RSI
- RSX
- 慢速 RSI
如果您使用价格的平滑，它们就成为 RSI (OMA), 如果不是, 就会计算 "常规的" rsi。等级可能是
- 浮动的
- 分数的
- 或者是固定的
提醒是基于颜色改变设置的 — 它可以是 :
- 当外部水平线交叉
- 中线水平交叉
- 当斜率改变
它使用了常规的22种价格，并且已经是多时段版本。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17167
