随机震荡 RSI (OMA).



本指标可以计算 RSI 的随机震荡以及 RSI 平均(这个版本支持4种基本类型的平均)的随机震荡。.



RSI 的类型有:

Cuttler RSI



Ehlers' 平滑 RSI



Harris RSI



快速 RSI



RSI





RSX



慢速 RSI

如果您使用价格的平滑，它们就成为 RSI (OMA), 如果不是, 就会计算 "常规的" rsi。等级可能是



浮动的

分数的

或者是固定的

提醒是基于颜色改变设置的 — 它可以是 :

当外部水平线交叉

中线水平交叉



当斜率改变





它使用了常规的22种价格，并且已经是多时段版本。

