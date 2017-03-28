und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Stochastic RSI (OMA) - Indikator für den MetaTrader 5
Stochastic RSI (OMA).
Der Indikator berechnet die Stochastik des RSI und die Stochastik des RSI eines Durchschnitts (diese Version biete die 4 Typen der Durchschnittsbildung).
Die RSI-Typen sind:
- Cuttlers RSI
- Ehlers' geglätteter RSI
- Harris' RSI
- Rapid RSI
- RSI
- RSX
- "Slow" RSI
Mit einer Glättung der Preise wird er zum RSI (OMA), ohne ist er der "normale" RSI. Die Level könne sein:
- variabel
- quantil
- oder fix
Die Hinweisgebung hängt am Farbwechsel — der geschieht bei:
- einer Kreuzung der äußeren Level
- einer Kreuzung der Mittellinie
- Umkehr der Steigung
Er bietet die üblichen 22 Preise und ist multi-zeitrahmenfähig.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17167
