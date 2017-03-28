CodeBaseKategorien
Stochastic RSI (OMA) - Indikator für den MetaTrader 5

Stochastic RSI (OMA).

Der Indikator berechnet die Stochastik des RSI und die Stochastik des RSI eines Durchschnitts (diese Version biete die 4 Typen der Durchschnittsbildung).

Die RSI-Typen sind:

    • Cuttlers RSI
    • Ehlers' geglätteter RSI
    • Harris' RSI
    • Rapid RSI
    • RSI
    • RSX
    • "Slow" RSI

Mit einer Glättung der Preise wird er zum RSI (OMA), ohne ist er der "normale" RSI. Die Level könne sein:

  • variabel
  • quantil
  • oder fix

Die Hinweisgebung hängt am Farbwechsel — der geschieht bei:

  • einer Kreuzung der äußeren Level
  • einer Kreuzung der Mittellinie
  • Umkehr der Steigung


Er bietet die üblichen 22 Preise und ist multi-zeitrahmenfähig.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17167

