Stochastic RSI (OMA).



Der Indikator berechnet die Stochastik des RSI und die Stochastik des RSI eines Durchschnitts (diese Version biete die 4 Typen der Durchschnittsbildung).



Die RSI-Typen sind:

Cuttlers RSI



Ehlers' geglätteter RSI



Harris' RSI



Rapid RSI



RSI





RSX



"Slow" RSI

Mit einer Glättung der Preise wird er zum RSI (OMA), ohne ist er der "normale" RSI. Die Level könne sein:



variabel

quantil

oder fix

Die Hinweisgebung hängt am Farbwechsel — der geschieht bei:

einer Kreuzung der äußeren Level

einer Kreuzung der Mittellinie



Umkehr der Steigung





Er bietet die üblichen 22 Preise und ist multi-zeitrahmenfähig.

