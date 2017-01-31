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Stochastic RSI (OMA) - индикатор для MetaTrader 5
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Stochastic RSI (OMA).
Этот индикатор позволяет рассчитывать стохастик от RSI и стохастик от RSI от скользящей средней (в этой версии предлагается выбор из 4 основных типов средних).
Доступные типы RSI:
- SI Каттлера
- Сглаженный RSI Эйлерса
- RSI Гарриса
- Быстрый RSI
- RSI
- RSX
- Медленный RSI
Если вы используете ценовое сглаживание, вы получаете RSI (OMA),если нет — рассчитывается "регулярный" RSI. Уровни могут быть
- плавающие
- квантильные
- или фиксированные
Алерты основываются на схеме смены цвета. Изменение цвета можно установить на следующие типы событий:
- на пересечение внешнего уровня
- пересечение среднего уровня
- на изменение наклона
Используются 22 типа цен для расчета, есть возможность смены таймфрейма во входных параметрах.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17167
Новая версия неперерисовывающегося индикатора Step Stochastic.Adaptive Laguerre filter trend
Адаптивный трендовый фильтр Лягерра.
Индикатор позволяет рассчитывать рекурсивный дважды сглаженный стохастик вплоть до глубины 15.PDFma
PDFma — скользящая средняя, которая использует функцию плотности вероятности для вычисления среднего