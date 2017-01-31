Stochastic RSI (OMA).



Этот индикатор позволяет рассчитывать стохастик от RSI и стохастик от RSI от скользящей средней (в этой версии предлагается выбор из 4 основных типов средних).



Доступные типы RSI:

SI Каттлера



Сглаженный RSI Эйлерса



RSI Гарриса



Быстрый RSI



RSI





RSX



Медленный RSI

Если вы используете ценовое сглаживание, вы получаете RSI (OMA),если нет — рассчитывается "регулярный" RSI. Уровни могут быть



плавающие

квантильные

или фиксированные

Алерты основываются на схеме смены цвета. Изменение цвета можно установить на следующие типы событий:

на пересечение внешнего уровня

пересечение среднего уровня



на изменение наклона





Используются 22 типа цен для расчета, есть возможность смены таймфрейма во входных параметрах.

