CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Stochastic RSI (OMA) - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3012
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Stochastic RSI (OMA).

Этот индикатор позволяет рассчитывать стохастик от RSI и стохастик от RSI от скользящей средней (в этой версии предлагается выбор из 4 основных типов средних).

Доступные типы RSI:

    • SI Каттлера
    • Сглаженный RSI Эйлерса
    • RSI Гарриса
    • Быстрый RSI
    • RSI
    • RSX
    • Медленный RSI

Если вы используете ценовое сглаживание, вы получаете RSI (OMA),если нет — рассчитывается "регулярный" RSI. Уровни могут быть

  • плавающие
  • квантильные
  • или фиксированные

Алерты основываются на схеме смены цвета. Изменение цвета можно установить на следующие типы событий:

  • на пересечение внешнего уровня
  • пересечение среднего уровня
  • на изменение наклона


Используются 22 типа цен для расчета, есть возможность смены таймфрейма во входных параметрах.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17167

Step stochastic 2 Step stochastic 2

Новая версия неперерисовывающегося индикатора Step Stochastic.

Adaptive Laguerre filter trend Adaptive Laguerre filter trend

Адаптивный трендовый фильтр Лягерра.

Recursive (double) smoothed stochastic Recursive (double) smoothed stochastic

Индикатор позволяет рассчитывать рекурсивный дважды сглаженный стохастик вплоть до глубины 15.

PDFma PDFma

PDFma — скользящая средняя, которая использует функцию плотности вероятности для вычисления среднего