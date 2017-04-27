CodeBaseSecciones
Indicadores

Adaptive Laguerre filter trend - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1778
Ranking:
(26)
Publicado:
Este indicador combina dos valores adaptativos de Laguerre en la pantalla de la tendencia.

Para los cálculos se usa la versión más reciente del filtro adaptativo Laguerre (un nuevo tipo de anti-aliasing, que produce el retardo mínimo).

La tendencia (y por tanto el cambio de color, y alertas) depende de cómo el valor actual se correlaciona con filtro de Laguerre y el valor de señal. Si elige el valor de la señal de <= 1, entonces el indicador se comporta exactamente de la misma manera que un filtro adaptativo convencional Laguerre. Por lo tanto, nos encontramos con dos indicadores en uno. Como de costumbre, la versión ya está equipada con la propiedad de marco temporal múltiple.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17159

