コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ステップストキャスティクス2 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1072
評価:
(30)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

再描画なしのステップストキャスティクス指標の新しいバージョンです。

それは複数の方法でアップグレードされました。

  • コードが完全に書き直されて最適化されました。
  • ステップストキャスティクスの計算が（他のコードから簡単に使用できる）関数になりました。
  • 指標にアラートが備わりました。
  • 指標が多時間枠になりました。
  • 指標には、4つの基本平均タイプの1つを使用して価格をフィルタリング（平滑化）するオプションがあります。
  • 指標には、平滑化されたまたは通常のatrを計算に使用するオプションがあります。
  • この指標では22種類の価格タイプのセットが使用できます。
  • ...

デフォルトでは、指標は非常に穏やかな価格フィルタリングを使用しています。これは、遅れを追加することなく誤ったシグナルが大幅に削減されるためです。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17164

Pipsover Pipsover

Pipsingエキスパートアドバイザーです。これはiChaikin（チャイキンオシレータ）指標とiMA（移動平均、MA）指標に基づいて動作します。

WOC.0.1.2 WOC.0.1.2

このエキスパートアドバイザーは、ロールバックなしの動き（ティック分析）を検索します。

ストキャスティクRSI（OMA） ストキャスティクRSI（OMA）

RSI（oma）の7つの可能なタイプのストキャスティクスです。

「DCシグナル」シグナル生成器 「DCシグナル」シグナル生成器

シグナルを生成するには、DCOS（DC2008）、BullsPower、BearsPowerの3つの指標の組み合わせパターンが使用されます。