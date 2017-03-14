再描画なしのステップストキャスティクス指標の新しいバージョンです。



それは複数の方法でアップグレードされました。



コードが完全に書き直されて最適化されました。



ステップストキャスティクスの計算が（他のコードから簡単に使用できる）関数になりました。

指標にアラートが備わりました。

指標が多時間枠になりました。

指標には、4つの基本平均タイプの1つを使用して価格をフィルタリング（平滑化）するオプションがあります。



指標には、平滑化されたまたは通常のatrを計算に使用するオプションがあります。

この指標では22種類の価格タイプのセットが使用できます。



...

デフォルトでは、指標は非常に穏やかな価格フィルタリングを使用しています。これは、遅れを追加することなく誤ったシグナルが大幅に削減されるためです。



