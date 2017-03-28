Eine neue, "non-repainting" Version des Step Stochastik Indikators.



Er wurde verschiedentlich erweitert:



Der Code wurde komplett neu geschrieben und optimiert



Die Berechnung findet jetzt in einer Funktion statt (leicht von wiederzuverwenden)

jetzt mit Hinweisgebung

ist multi-zeitrahmenfähig

er verfügt über die 4 Basisdurchschnitte der Preisglättung



er kann den normalen oder geglätteten ATR für seine Berechnung verwenden

er kann aus 22 Preistypen auswählen



...

Standardmäßig verwendet er eine sehr milde Form der Glättung, da so der Nachlauf klein bleibt und falsche Signal signifikant reduziert werden.



