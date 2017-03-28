Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Step stochastic 2 - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 932
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Eine neue, "non-repainting" Version des Step Stochastik Indikators.
Er wurde verschiedentlich erweitert:
- Der Code wurde komplett neu geschrieben und optimiert
- Die Berechnung findet jetzt in einer Funktion statt (leicht von wiederzuverwenden)
- jetzt mit Hinweisgebung
- ist multi-zeitrahmenfähig
- er verfügt über die 4 Basisdurchschnitte der Preisglättung
- er kann den normalen oder geglätteten ATR für seine Berechnung verwenden
- er kann aus 22 Preistypen auswählen
- ...
Standardmäßig verwendet er eine sehr milde Form der Glättung, da so der Nachlauf klein bleibt und falsche Signal signifikant reduziert werden.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17164
Adaptive Laguerre Filter Trend
Adaptive Laguerre Filter Trend.Geglätteter Repulse
Diese Version bietet die 4 Basisdurchschnitte zur Glättung.
Stochastic RSI (OMA)
Stochastik mit 7 Typen des RSI(oma).Rekursive (doppelt) geglättete Stochastik
Rekursive (doppelte) geglättete Stochastik - berechnet eine doppelt geglättete Stochastik bis zu einer "Tiefe" von 15.