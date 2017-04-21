新版本的不重绘分步随机震荡指标。



它使用了多种方法来升级:



代码完全重写和优化



分步随机震荡计算现在是一个函数了 (从任何其它代码中可以简单使用)

指标现在有了提醒功能

指标现在也是多时段的了

指标有选项来使用四种基本的平均类型之一来过滤(平滑)价格



指标有选项来使用平滑的或者普通的属性来进行计算

指标可以使用22种价格类型



...

默认条件下，指标使用粗略的价格过滤，因为用这种方法不会加大延迟，虚假信号会大幅减少。



