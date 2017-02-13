Nova versão do indicador Step Stochastic que não se plota novamente.



O indicador melhorou em diferentes sentidos:



o código foi totalmente reescrito e otimizado



os cálculos são implementados sob a forma de função (agora você pode usá-los em qualquer outro código)

agora o indicador vem incorporado com alertas

é possível alterar o timeframe nos parâmetros de entrada

no indicador, existe a opção de filtragem (suavização) de preço com uso um dos quatro principais tipos de médias móveis



para o cálculo do indicador, você pode escolher o uso de um ATR regular ou suavizado.

é proporcionada uma escolha de 22 tipos de preço para cálculo



Por padrão, o indicador utiliza uma filtragem por preços muito razoáveis, de modo que não é adicionado atraso, e, ao mesmo tempo, são jogados fora os sinais falsos.



