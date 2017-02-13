Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Step stochastic 2 - indicador para MetaTrader 5
Nova versão do indicador Step Stochastic que não se plota novamente.
O indicador melhorou em diferentes sentidos:
- o código foi totalmente reescrito e otimizado
- os cálculos são implementados sob a forma de função (agora você pode usá-los em qualquer outro código)
- agora o indicador vem incorporado com alertas
- é possível alterar o timeframe nos parâmetros de entrada
- no indicador, existe a opção de filtragem (suavização) de preço com uso um dos quatro principais tipos de médias móveis
- para o cálculo do indicador, você pode escolher o uso de um ATR regular ou suavizado.
- é proporcionada uma escolha de 22 tipos de preço para cálculo
Por padrão, o indicador utiliza uma filtragem por preços muito razoáveis, de modo que não é adicionado atraso, e, ao mesmo tempo, são jogados fora os sinais falsos.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17164
