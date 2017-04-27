Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Smoothed repulse - indicador para MetaTrader 5
1380
Brevemente, el indicador debe tener las siguientes propiedades:
El indicador Repulse evalúa y muestra la presión del mercado alcista o bajista en cada vela en forma de curva.
Este parámetro es más representativo que el precio, y proporciona una valiosa información adicional sobre el estado de ánimo y la confianza de los operadores en el mercado en este momento.
Esta versión puede utilizar uno de las 4 principales medias móviles para suavizar.
La combinación de colores puede variar dependiendo de:
- la inclinación de la curva
- el cruce de los niveles externos
- el cruce del nivel medio ("zero")
Puesto que el indicador Repulse no se limita a los marcos conocidos, los niveles son dinámicos, incluyendo el nivel "cero". Esto lo hace aún más demostrativo en los periodos de volatilidad elevada. Las alertas se activan dependiendo del cambio de color (según la categoría elegida).
