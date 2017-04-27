Brevemente, el indicador debe tener las siguientes propiedades:



El indicador Repulse evalúa y muestra la presión del mercado alcista o bajista en cada vela en forma de curva.

Este parámetro es más representativo que el precio, y proporciona una valiosa información adicional sobre el estado de ánimo y la confianza de los operadores en el mercado en este momento.