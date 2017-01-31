Новая версия неперерисовывающегося индикатора Step Stochastic.



Индикатор улучшен по разным направлениям:



код полностью переписан и оптимизирован



вычисления реализованы в виде функции (теперь их можно использовать в любом другом коде)

теперь в индикатор встроены алерты

есть возможность изменения таймфрейма во входных параметрах

в индикаторе есть опция фильтрации (сглаживания) цены с использованием одного из 4 основных типов скользящих средних



для расчета индикатора можно выбрать, регулярную или сглаженную ATR использовать.

предоставлен выбор из 22 типов цены для расчета



По умолчанию индикатор использует очень умеренную ценовую фильтрацию, поэтому не добавляется запаздывание, и одновременно выкидываются ложные сигналы.



