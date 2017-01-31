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Step stochastic 2 - индикатор для MetaTrader 5
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Новая версия неперерисовывающегося индикатора Step Stochastic.
Индикатор улучшен по разным направлениям:
- код полностью переписан и оптимизирован
- вычисления реализованы в виде функции (теперь их можно использовать в любом другом коде)
- теперь в индикатор встроены алерты
- есть возможность изменения таймфрейма во входных параметрах
- в индикаторе есть опция фильтрации (сглаживания) цены с использованием одного из 4 основных типов скользящих средних
- для расчета индикатора можно выбрать, регулярную или сглаженную ATR использовать.
- предоставлен выбор из 22 типов цены для расчета
По умолчанию индикатор использует очень умеренную ценовую фильтрацию, поэтому не добавляется запаздывание, и одновременно выкидываются ложные сигналы.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17164
Adaptive Laguerre filter trend
Адаптивный трендовый фильтр Лягерра.Smoothed repulse
Эта версия может использовать одну из 4 основных скользящих средних для сглаживания.
Stochastic RSI (OMA)
Стохастик от 7 возможных типов RSI (OMA).Recursive (double) smoothed stochastic
Индикатор позволяет рассчитывать рекурсивный дважды сглаженный стохастик вплоть до глубины 15.