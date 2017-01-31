CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Step stochastic 2 - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3034
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Новая версия неперерисовывающегося индикатора Step Stochastic.

Индикатор улучшен по разным направлениям:

  • код полностью переписан и оптимизирован
  • вычисления реализованы в виде функции (теперь их можно использовать в любом другом коде)
  • теперь в индикатор встроены алерты
  • есть возможность изменения таймфрейма во входных параметрах
  • в индикаторе есть опция фильтрации (сглаживания) цены с использованием одного из 4 основных типов скользящих средних
  • для расчета индикатора можно выбрать, регулярную или сглаженную ATR использовать.
  • предоставлен выбор из 22 типов цены для расчета

По умолчанию индикатор использует очень умеренную ценовую фильтрацию, поэтому не добавляется запаздывание, и одновременно выкидываются ложные сигналы.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17164

Adaptive Laguerre filter trend Adaptive Laguerre filter trend

Адаптивный трендовый фильтр Лягерра.

Smoothed repulse Smoothed repulse

Эта версия может использовать одну из 4 основных скользящих средних для сглаживания.

Stochastic RSI (OMA) Stochastic RSI (OMA)

Стохастик от 7 возможных типов RSI (OMA).

Recursive (double) smoothed stochastic Recursive (double) smoothed stochastic

Индикатор позволяет рассчитывать рекурсивный дважды сглаженный стохастик вплоть до глубины 15.