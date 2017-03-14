要するに「リパルス」は次のようになります。



リパルス指標は、各価格ローソク足に関連付けられた強気または弱気の圧力を測定して曲線の形で表示します。 これは、価格と比較された場合により適切であり、トレーダーが市場について持っている感情や自信についての貴重な追加情報を提供します。

このバージョンでは、平滑化に4つの基本平均タイプのいずれかを使用できます。



色付けは次の項目に応じて選択できます。

勾配

外側レベルの交差

中間（ゼロ）レベルの交差

「リパルス」指標は既知の境界に限定されておらずレベルは動的なので 「ゼロ」値も可能です。これによって、ボラティリティが上昇した場合に対応することができます。アラートは、色の変更を選択することによってトリガされます。



