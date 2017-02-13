Participe de nossa página de fãs
Smoothed repulse - indicador para MetaTrader 5
Brevemente, o indicador deve possuir as seguintes propriedades:
Indicador Repulse avalia e exibe a pressão de alta ou de baixa, no mercado, a cada vela, na forma da curva.
Este é um parâmetro mais representativo em comparação com o preço, e fornece informações adicionais valiosas sobre humor e confiança dos trader, no mercado, no momento atual.
Esta versão pode usar uma das 4 principais médias móveis para suavizar.
O esquema de cores pode variar, dependendo de:
- declive da curva
- o cruzamento dos níveis externos
- o cruzamento do nível médio ("zero")
Como o indicador Repulse não está limitado por certas restrições, os níveis são dinâmicos, incluído o nível "zero". Isto torna-o mais revelador durante os períodos de maior volatilidade. Os alertas são ativados com base na mudança de cor (segundo os critérios selecionados).
