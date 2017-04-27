CodeBaseSecciones
Indicadores

Adaptive Laguerre filter 2 - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Existen varios filtros adaptativos de Laguerre. La principal diferencia en comparación con las versiones existentes es el uso de anti-aliasing que no se basa en ninguna de las medias móviles, pero se implementa en los cálculos de núcleo de filtro Laguerre. Esto ayuda a mantener el retraso tan pequeño como sea posible, y añade la flexibilidad y la oportunidad de experimentar, por ejemplo, para utilizar un parámetro de suavizado muy grande.

El coeficiente de suavizado puede ser en este caso de 0 al infinito (en la medida que lo permitan las posibilidades del terminal).

Además, el indicador, como suele pasar, está provisto de 22 tipos de cálculo, alertas y la posibilidad de cambiar el marco temporal en los parámetros de entrada.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17151

