Existen varios filtros adaptativos de Laguerre. La principal diferencia en comparación con las versiones existentes es el uso de anti-aliasing que no se basa en ninguna de las medias móviles, pero se implementa en los cálculos de núcleo de filtro Laguerre. Esto ayuda a mantener el retraso tan pequeño como sea posible, y añade la flexibilidad y la oportunidad de experimentar, por ejemplo, para utilizar un parámetro de suavizado muy grande.



El coeficiente de suavizado puede ser en este caso de 0 al infinito (en la medida que lo permitan las posibilidades del terminal).



Además, el indicador, como suele pasar, está provisto de 22 tipos de cálculo, alertas y la posibilidad de cambiar el marco temporal en los parámetros de entrada.



