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Smoothed repulse - индикатор для MetaTrader 5
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Вкратце индикатор должен обладать следующими свойствами :
Индикатор Repulse оценивает и отображает бычье или медвежье давление на рынок на каждой свече в форме кривой.
Это более репрезентативный параметр по сравнению с ценой, и он предоставляет ценную дополнительную информацию о настроении и уверенности трейдеров в рынке на текущий момент.
Эта версия может использовать одну из 4 основных скользящих средних для сглаживания.
Цветовая схема может меняться в зависимости от:
- наклона кривой
- пересечения внешних уровней
- пересечения среднего уровня ("zero")
Поскольку индикатор Repulse не ограничивается известными рамками, уровни динамические, включая и "нулевой" уровень. Это делает его более показательным в периоды повышенной волатильности. Алерты срабатывают на основании изменения цвета (по выбранному критерию).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17158
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