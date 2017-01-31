Вкратце индикатор должен обладать следующими свойствами :



Индикатор Repulse оценивает и отображает бычье или медвежье давление на рынок на каждой свече в форме кривой. Это более репрезентативный параметр по сравнению с ценой, и он предоставляет ценную дополнительную информацию о настроении и уверенности трейдеров в рынке на текущий момент.

Эта версия может использовать одну из 4 основных скользящих средних для сглаживания.



Цветовая схема может меняться в зависимости от:

наклона кривой

пересечения внешних уровней

пересечения среднего уровня ("zero")

Поскольку индикатор Repulse не ограничивается известными рамками, уровни динамические, включая и "нулевой" уровень. Это делает его более показательным в периоды повышенной волатильности. Алерты срабатывают на основании изменения цвета (по выбранному критерию).



