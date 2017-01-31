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Индикаторы

Smoothed repulse - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(26)
Опубликован:
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Вкратце индикатор должен обладать следующими свойствами :

Индикатор Repulse оценивает и отображает бычье или медвежье давление на рынок на каждой свече в форме кривой.

Это более репрезентативный параметр по сравнению с ценой, и он предоставляет ценную дополнительную информацию о настроении и уверенности трейдеров в рынке на текущий момент.

Эта версия может использовать одну из 4 основных скользящих средних для сглаживания.

Цветовая схема может меняться в зависимости от:

  • наклона кривой
  • пересечения внешних уровней
  • пересечения среднего уровня ("zero")

Поскольку индикатор Repulse не ограничивается известными рамками, уровни динамические, включая и "нулевой" уровень. Это делает его более показательным в периоды повышенной волатильности. Алерты срабатывают на основании изменения цвета (по выбранному критерию).



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17158

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