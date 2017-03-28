CodeBaseKategorien
Indikatoren

Geglätteter Repulse - Indikator für den MetaTrader 5

Kurz "repulse" ist:

Der Indikator Repulse misst und zeigt den Auf- oder Abwärtsdruck jeder Kerze in Form einer Linie.

Er zeigt seine Relevanz im Vergleich mit den Preisen und er bietet viele zusätzliche Informationen über das Gefühl und das Vertrauen der Händler in den Markt.

Diese Version bietet die 4 Basisdurchschnitte zur Glättung.

Die Farbgebung kann ausgewählt werden je nach:

  • Steigung
  • Kreuzen der äußeren Level
  • Kreuzen der mittleren (Null-) Linie

Da der Indikator "Repulse" nicht durch die bekannte Grenzen beschränkt ist, sind die Level auch variable — so wie die Nulllinie. Das macht ihn noch schneller in Zeiten hoher Volatilität. Die Hinweise werden bei einem Farbwechsel ausgelöst.



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17158

