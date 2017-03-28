Kurz "repulse" ist:



Der Indikator Repulse misst und zeigt den Auf- oder Abwärtsdruck jeder Kerze in Form einer Linie.

Er zeigt seine Relevanz im Vergleich mit den Preisen und er bietet viele zusätzliche Informationen über das Gefühl und das Vertrauen der Händler in den Markt.