CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Nema MACD - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1200
Ranking:
(28)
Publicado:
Nema_MACD.mq5 (30.96 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador Nema MACD calcula el MACD usando NEMA.

Nema puede calcular todos los derivados conocidos de EMA : EMA, DEMA, TEMA, ... DecEMA, ... etcétera hasta un nivel de profundidad de 50 (puede tener cualquier nombre).

Algunas profundidades conocidas :

  • 1 -> EMA
  • 2 -> DEMA
  • 3 -> TEMA
  • ....
  • 10 -> DecEMA
  • ....
  • 50 -> profundidad máxima calculada por este indicador.

Para una profundidad 1, NEMA será análoga a EMA, para la profundidad 2 a DEMA, para la profundidad 3, a TEMA, y así sucesivamente, hasta la profundidad 50. Para la profundidad 1, la MACD calculada será análoga a la MACD original de Gerald Appel. Cualquier otra profundidad, dará otra MACD. Las profundidades análogas de NEMA se usan para calcular las líneas lenta y de señal.

En el indicador ya están incluidas alertas y la función de marco temporal múltiple.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17144

Nema Nema

Indicador NEMA - EMA, DEMA, TEMA de profundidad aleatoria.

ExpBuySellSide ExpBuySellSide

ExpBuySellSide — asesor de MetaTrader 5 sobre la base de los indicadores ATRStops y StepUpDown.

Adaptive Laguerre filter 2 Adaptive Laguerre filter 2

Versión más reciente del filtro adaptativo Laguerre.

Smoothed repulse Smoothed repulse

Esta versión puede utilizar uno de las 4 principales medias móviles para suavizar.