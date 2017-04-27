Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Nema MACD - indicador para MetaTrader 5
El indicador Nema MACD calcula el MACD usando NEMA.
Nema puede calcular todos los derivados conocidos de EMA : EMA, DEMA, TEMA, ... DecEMA, ... etcétera hasta un nivel de profundidad de 50 (puede tener cualquier nombre).
Algunas profundidades conocidas :
- 1 -> EMA
- 2 -> DEMA
- 3 -> TEMA
- ....
- 10 -> DecEMA
- ....
- 50 -> profundidad máxima calculada por este indicador.
Para una profundidad 1, NEMA será análoga a EMA, para la profundidad 2 a DEMA, para la profundidad 3, a TEMA, y así sucesivamente, hasta la profundidad 50. Para la profundidad 1, la MACD calculada será análoga a la MACD original de Gerald Appel. Cualquier otra profundidad, dará otra MACD. Las profundidades análogas de NEMA se usan para calcular las líneas lenta y de señal.
En el indicador ya están incluidas alertas y la función de marco temporal múltiple.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17144
