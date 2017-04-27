El indicador Nema MACD calcula el MACD usando NEMA.



Nema puede calcular todos los derivados conocidos de EMA : EMA, DEMA, TEMA, ... DecEMA, ... etcétera hasta un nivel de profundidad de 50 (puede tener cualquier nombre).

Algunas profundidades conocidas : 1 -> EMA

2 -> DEMA

3 -> TEMA



....

10 -> DecEMA

....

50 -> profundidad máxima calculada por este indicador.



Para una profundidad 1, NEMA será análoga a EMA, para la profundidad 2 a DEMA, para la profundidad 3, a TEMA, y así sucesivamente, hasta la profundidad 50. Para la profundidad 1, la MACD calculada será análoga a la MACD original de Gerald Appel. Cualquier otra profundidad, dará otra MACD. Las profundidades análogas de NEMA se usan para calcular las líneas lenta y de señal.



En el indicador ya están incluidas alertas y la función de marco temporal múltiple.





