简短说来 "repulse" 将是 :
Repulse 指标以曲线的形式衡量和显示了每个价格烛形上的多头或空头压力，
与价格相比它更加合理，并提供了额外的有价值的信息，让交易者对市场感觉更好，更有信心。
本版本可以使用四种基本的平均类型进行平滑。
颜色可以根据以下情况来选择:
- 斜率
- 外部水平线交叉
- 中间 ("零") 水平线交叉
因为 "repulse" 指标没有限制边界，水平线是动态的 - 零值也是这样，这可以使在波动性加大的时间段内回应更好。根据颜色的改变会触发提醒。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17158
