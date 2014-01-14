RSI Strike (Marcas RSI)

Autor original:

Matvievskiy Andrey

El indicador muestra los puntos de cruce de indicadores RSI (Índice de Fuerza Relativa) para diversos periodos. En total se utilizan ocho indicadores RSI (dos indicadores por cruce). Es preferible comparar las señales del indicador con las de algún otro indicador de tendencia.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base de mql4.com el 17.07.2009.

