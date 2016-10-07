コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Adaptive to TF SMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Gennadiy Stanilevych | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
979
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

 


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/1715

prusax prusax

この指標は、ローソク足の方向に応じてバーの一にの色を塗ります。

SignalTable SignalTable

9つの時間枠に3つの指標の売買シグナルを表示するオリジナル指標

XPoints XPoints

この指標は可能な反転ポイントを予期します。

PLdot PLdot

最も単純な移動平均のような指標