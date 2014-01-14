La clase CStochasticOnArray está diseñada para calcular el Stochastic (Estocástico) en búferes de indicador.

Utilización:



El método Init() se llama en la función OnInit() con los siguientes parámetros:

int STPeriodK - periodo K;

- periodo K; int STPeriodD - periodo D;

- periodo D; int STPeriodS - periodo S.

- periodo S. ENUM_MA_METHOD STMethod - método de suavizado de la línea de señal.

El método Solve() se llama en la función OnCalculate() con los siguientes parámetros:

const int aRatesTotal - variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate();

- variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate(); const int aPrevCalc - variable prev_calculated de la función OnCalculate();

- variable prev_calculated de la función OnCalculate(); double aDataClose[] - búfer con los datos utilizados para el cálculo del indicador;

- búfer con los datos utilizados para el cálculo del indicador; double aDataHigh[] - búfer intermedio para МА rápido;

- búfer intermedio para МА rápido; double aDataLow[] - búfer intermedio para MA lento;

- búfer intermedio para MA lento; double & aStochMain[] - valor calculado de la línea principal MACD;

- valor calculado de la línea principal MACD; double & aStochSignal[] - valor calculado de la línea de señal MACD.

Métodos adicionales:

int BarsRequiredSignal() - devuelve el número mínimo de barras para el cálculo de la línea de señal;

- devuelve el número mínimo de barras para el cálculo de la línea de señal; int BarsRequiredMain() - devuelve el número mínimo de barras para el cálculo de la línea principal;

- devuelve el número mínimo de barras para el cálculo de la línea principal; string Name() - devuelve la línea con el nombre del indicador.

Test_StochasticOnArray.mq5 es un indicador de ejemplo que muestra el funcionamiento de la clase CStochasticOnArray. El archivo IncStochasticOnArray se tiene que poner en MQL5\Include\IncOnArray, dentro de la carpeta de datos del terminal (hay que crear la carpeta IncOnArray).



Se necesita la clase CMAOnArray del archivo IncMAOnArray para poder trabajar adecuadamente. El archivo está disponible aquí.

El Oscilador Estocástico compara el precio de cierre de un título con su rango de precios durante un determinado período de tiempo. El Oscilador Estocástico se representa con dos líneas.