如果交易者打开一个 MN1 (月线) 图表, 指标自动设置 MA 周期为 12 来比较当前价格和它的均值, 这个值基于一年当中的周期 (柱线) 数量。如果交易者打开一个 W1 (周线) 图表, SMA 线周期自动设为 52, 它等一年当中的周柱线数量。

该指标将计算周期, 基于月内的日线数量。所有低于日线级到小时的时间帧被配置为与周内比较。所有低于小时的时间帧与日内相对。

使用这款指标交易者不需要针对不同时间帧选择均线周期。

指标解释: