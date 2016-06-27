und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Adaptive to TF SMA - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1145
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wenn der Händler ein MN1-Chart öffnet, setzt der Indikator die Glättungslänge automatisch auf 12, um den aktuellen Preis mit seinem Jahresdurchschnitt zu vergleichen. Wenn der Händler ein W1-Chart öffnet, setzt der Indikator die Glättungslänge automatisch auf 52, um den aktuellen Preis mit seinem Jahresdurchschnitt zu vergleichen.
Der Indikator berechnet die Glättungslänge des Tagescharts auf Basis eines Monats. Für alle Zeitrahmen kleiner als 1 Tag und größer als 1 Stunde berechnet sich die Glättungslänge auf Basis einer Woche. Alle Glättungslängen für Zeitrahmen unter 1 Stunde berechnen sich auf Basis eines Tages.
Der Händler muss keine Glättungslänge für die verschiedenen Zeitrahmen bestimmen.
Die Interpretation des Indikators:
- Wenn der aktuelle Preis des Symbols höher ist als der MA sollten Sie kaufen bzw. verkaufen, wenn es unter dem MA ist.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/1715
Der Indikator zeichnet Teile der Bars in Farben, abhängig von der Richtung der Kursbewegung.SignalTable
Der Originalindikator, der Kauf- und Verkaufssignale von drei Indikatoren von 9 Zeitrahmen zeigt.