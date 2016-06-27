CodeBaseKategorien
Indikatoren

Adaptive to TF SMA - Indikator für den MetaTrader 5

Gennadiy Stanilevych
Ansichten:
1145
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
itc_ima.mq5 (6.83 KB) ansehen
Wenn der Händler ein MN1-Chart öffnet, setzt der Indikator die Glättungslänge automatisch auf 12, um den aktuellen Preis mit seinem Jahresdurchschnitt zu vergleichen. Wenn der Händler ein W1-Chart öffnet, setzt der Indikator die Glättungslänge automatisch auf 52, um den aktuellen Preis mit seinem Jahresdurchschnitt zu vergleichen.

Der Indikator berechnet die Glättungslänge des Tagescharts auf Basis eines Monats. Für alle Zeitrahmen kleiner als 1 Tag und größer als 1 Stunde berechnet sich die Glättungslänge auf Basis einer Woche. Alle Glättungslängen für Zeitrahmen unter 1 Stunde berechnen sich auf Basis eines Tages.

Der Händler muss keine Glättungslänge für die verschiedenen Zeitrahmen bestimmen.

Die Interpretation des Indikators:

  • Wenn der aktuelle Preis des Symbols höher ist als der MA sollten Sie kaufen bzw. verkaufen, wenn es unter dem MA ist.

 


