Если трейдер откроет график MN1, индикатор автоматически настроит период, равный 12, сравнивая текущую цену со среднегодовой, основываясь на количестве баров в году. Если трейдер откроет W1, МА автоматически настроит период 52, который будет равен количеству еженедельных баров в году.

Индикатор будет вычислять период, основываясь на ежедневные бары в месяце. Все периоды, находящиеся между дневным и часовым, сопоставляются с неделями. Все периоды ниже часовых будут сопоставляться с днями.

Теперь трейдер не должен выбирать периоды MA на различных таймфреймах.

Интерпретация индикатора:

Если текущая цена выше МА, то вам следует открыть позицию на покупку, если же цена находится ниже МА - на продажу.

