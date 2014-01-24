CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Adaptive to TF SMA - индикатор для MetaTrader 5

Gennadiy Stanilevych | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3443
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Если трейдер откроет график MN1, индикатор автоматически настроит период, равный 12, сравнивая текущую цену со среднегодовой, основываясь на количестве баров в году. Если трейдер откроет W1, МА автоматически настроит период 52, который будет равен количеству еженедельных баров в году.

Индикатор будет вычислять период, основываясь на ежедневные бары в месяце. Все периоды, находящиеся между дневным и часовым, сопоставляются с неделями. Все периоды ниже часовых будут сопоставляться с днями.

Теперь трейдер не должен выбирать периоды MA на различных таймфреймах.

Интерпретация индикатора:

  • Если текущая цена выше МА, то вам следует открыть позицию на покупку, если же цена находится ниже МА - на продажу.

Изображение:

 


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1715

Библиотека совместимости MQL4 с MQL5 Библиотека совместимости MQL4 с MQL5

Версия 1.2 - MQL5\Include\mql4compat.mqh

iFXAnalyser iFXAnalyser

Три индикатора из простейших линейных комбинаций разностей быстрой и медленной скользящих средних на одном графике.

NxBreakout NxBreakout

Индикатор рисует линии поддержки и сопротивления, которые определяются по максимуму и минимуму за последние N баров.

AroonOscillator_HTF AroonOscillator_HTF

Индикатор AroonOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.