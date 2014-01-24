Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Adaptive to TF SMA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3443
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Если трейдер откроет график MN1, индикатор автоматически настроит период, равный 12, сравнивая текущую цену со среднегодовой, основываясь на количестве баров в году. Если трейдер откроет W1, МА автоматически настроит период 52, который будет равен количеству еженедельных баров в году.
Индикатор будет вычислять период, основываясь на ежедневные бары в месяце. Все периоды, находящиеся между дневным и часовым, сопоставляются с неделями. Все периоды ниже часовых будут сопоставляться с днями.
Теперь трейдер не должен выбирать периоды MA на различных таймфреймах.
Интерпретация индикатора:
- Если текущая цена выше МА, то вам следует открыть позицию на покупку, если же цена находится ниже МА - на продажу.
Изображение:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1715
Версия 1.2 - MQL5\Include\mql4compat.mqhiFXAnalyser
Три индикатора из простейших линейных комбинаций разностей быстрой и медленной скользящих средних на одном графике.
Индикатор рисует линии поддержки и сопротивления, которые определяются по максимуму и минимуму за последние N баров.AroonOscillator_HTF
Индикатор AroonOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.