Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Adaptive to TF SMA - indicador para MetaTrader 5
1894
Se o trader abre um gráfico MN1, o indicador irá configurar automaticamente o período igual a 12 que é igual ao número de barras mensais no ano. Se um trader abre um timeframe W1, a MA será automaticamente configurada para 52 período que é igual as barras semanais no ano.
O indicador calcula o período com base nas barras de diárias do mês. Todos os timeframes entre o D1 e H1 são configurados comparativamente as semanas. Todos timeframes menores do que H1 serão em relação aos dias.
O trader não precisa selecionar períodos para timeframes diferentes no indicador MA.
Interpretação do indicador:
- Se o preço atual do seu ativo é maior do que a MA você deve comprar ou vender se estiver abaixo da MA.
FisherTransform_HTF_Signal exibe a direção da tendência como um objeto gráfico colorido e envia alertas ou sinais de áudio no caso ta tendência se alterar.HLR
Indicador HighestLowestRange (HLR) que determina a posição relativa do preço em um intervalo de X barras atrás. Se o preço se localiza no fundo do intervalo (nova mínima), o indicador é igual a 0, se a posição do preço está no topo do intervalo (nova máxima), o indicador é igual a 1 (ou 100%).
código fonte do índice Didi no MQL5.MPC
Indicador MPC que plota um simples canal utilizando os extremos de um determinado período. Ele pode ser utilizado como um controle visual adicional do sistema de negociação (rompimento do canal) com base no indicador HighestLowestRange (HLR).