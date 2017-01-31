Индикатор Nema MACD рассчитывает MACD с использованием NEMA.



Nema может рассчитывать все известные производные от EMA: EMA, DEMA, TEMA, ... DecEMA, ... и тому подобные до уровня глубины 50 (может иметь любое имя).

Некоторые известные глубины : 1 -> EMA

2 -> DEMA

3 -> TEMA



....

10 -> DecEMA

....

50 -> максимальная глубина, рассчитываемая данным индикатором.



Если глубина установлена на значение 1, NEMA аналогична EMA, для глубины 2 она аналогична DEMA, для глубины 3 — TEMA и так далее, до глубины 50. Для глубины 1 рассчитываемая MACD аналогична оригинальной MACD Джералда Аппеля. Любая другая глубина дает другую MACD. Аналогичные глубины NEMA применяются для расчета быстрой, медленной и сигнальной линий.



В индикатор уже встроены алерты и функция мультитаймфрейма.





