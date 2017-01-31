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Nema MACD - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Nema MACD рассчитывает MACD с использованием NEMA.
Nema может рассчитывать все известные производные от EMA: EMA, DEMA, TEMA, ... DecEMA, ... и тому подобные до уровня глубины 50 (может иметь любое имя).
Некоторые известные глубины :
- 1 -> EMA
- 2 -> DEMA
- 3 -> TEMA
- ....
- 10 -> DecEMA
- ....
- 50 -> максимальная глубина, рассчитываемая данным индикатором.
Если глубина установлена на значение 1, NEMA аналогична EMA, для глубины 2 она аналогична DEMA, для глубины 3 — TEMA и так далее, до глубины 50. Для глубины 1 рассчитываемая MACD аналогична оригинальной MACD Джералда Аппеля. Любая другая глубина дает другую MACD. Аналогичные глубины NEMA применяются для расчета быстрой, медленной и сигнальной линий.
В индикатор уже встроены алерты и функция мультитаймфрейма.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17144
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