Nema MACD - Indikator für den MetaTrader 5
Der Nema MACD Indikator — er berechnet den MACD auf Basis des NEMA
Nema kann alle bekannten Varianten (Ableger) verwenden von EMA : EMA, DEMA, TEMA , ... DecEMA, ... und so weiter bis zum "Grad" oder "Tiefe" 50 (wie auch immer Sie das nennen wollen).
Einige bekannte "Tiefen":
- 1 -> EMA
- 2 -> DEMA
- 3 -> TEMA
- ....
- 10 -> DecEMA
- ....
- 50 -> die maximale "Tiefe", die der Indikator berechnen kann.
Ist die "Tiefe" 1 ist der NEMA gleich dem EMA, bei der Tiefe 2 ist DEMA, bei 3 ist er der TEMA und so weiter... bis 50. Für die "Tiefe" 1 ist der berechnete MACD gleich dem original MACD von Gerald Appel, für jeder andere "Tiefe" ist er anders. Dieselbe "Tiefe" des NEMA wird für zur Berechnung des schnellen, langsamen und der Signallinie verwendet.
Der Indikator ist bereits multi-zeitrahmenfähig und verfügt über Hinweisgebung.
