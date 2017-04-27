CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

ExpBuySellSide - Asesor Experto para MetaTrader 5

Roberto Jacobs | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
785
Ranking:
(26)
Publicado:
Sound-Fx.zip (34.33 KB)
ExpBuySellSide.mq5 (45.83 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

ExpBuySellSide — asesor de MetaTrader 5 sobre la base de los indicadores ATRStops y StepUpDown.

Extraiga y copie los 2 archivos wav de sonido en la carpeta MetaTrader 5/Sounds, para que durante el funcionamiento del asesor se dé la señal correspondiente al abrir/cerrar las posiciones.

Use el asesor en una cuenta demo o en una real, pero guíese por el sentido común.

También puede resultar útil a sus colegas tráders.

ExpBuySellSide

ExpBuySellSide

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17138

Velas de correlación Velas de correlación

Dibujado de las correlaciones (de Spearman o de la (auto)correlación de rango de Pearson) en forma de velas

Fractal_WeightOscillator_HTF Fractal_WeightOscillator_HTF

Indicador Fractal_WeightOscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Nema Nema

Indicador NEMA - EMA, DEMA, TEMA de profundidad aleatoria.

Nema MACD Nema MACD

MACD, calculado con NEMA.