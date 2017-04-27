Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Nema - indicador para MetaTrader 5
- 1022
El indicador NEMA es un derivado de EMA, calcula la ЕМА de una profundidad aleatoria.
Nema puede calcular todos los derivados conocidos de EMA : EMA, DEMA, TEMA, ... DecEMA, ... etcétera hasta un nivel de profundidad de 50 (puede tener cualquier nombre)
Algunas profundidades conocidas :
- 1 -> EMA
- 2 -> DEMA
- 3 -> TEMA
- ....
- 10 -> DecEMA
- ....
- 50 -> profundidad máxima calculada por este indicador.
Si la profundidad se ha establecido en el valor 1, NEMA es análoga a EMA. Para una profundidad 2 será análoga a DEMA, para la profundidad 3 a TEMA y así sucesivamente, hasta la profundidad 50. En cualquier caso, una profundidad mayor de 40, debido al método de cálculo usado, pierde demasiada precisión, a diferencia de las profundidades menores, se deberán usar con especial cuidado. Asimismo, a diferencia de EMA (y DEMA y TEMA...), este indicador permite calcular también periodos fraccionados (no hay ningún motivo que reglamente solo el uso de periodos de cálculo enteros para los indicadores semejantes a ЕМА).
En la imagen se representan los primeros tres periodos (EMA, DEMA y TEMA).
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17140
