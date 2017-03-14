コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Nema MACD - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1424
評価:
(28)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

NEMAを使ってMACDを計算するNema MACD 指標です。

NemaはEMA、DEMA、TEMA、DecEMA ....などのすべての既知の変動（子孫）を「レベル」または「深さ」（名前はどうであろうと）50まで計算することができます。

既知の深さのいくつかは下記です。

  • 1 -> EMA
  • 2 -> DEMA
  • 3 -> TEMA
  • ....
  • 10 -> DecEMA
  • ....
  • 50 -> この指標によって計算される最大の深さ

深さが1に設定されている場合、NEMAはEMAと等しく、2の場合はDEMA、3の場合はTEMAに等しくなります。深さは50までです。深さが1の場合、計算されたMACDは元のGerald Appel MACDと等しくなり、他の深さの場合は異なります。NEMAの計算の深さは、高速、低速、およびシグナル計算に適用されます。

指標はすでにアラートを備えており、多時間軸です。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17144

Nema Nema

NEMA - 任意の深差を持つEMA、DEMA、TEMA ... DecEMA ...

ExpBuySellSide ExpBuySellSide

ExpBuySellSideは、ATRStops指標およびStepUpDown指標に基づくMetaTrader 5エキスパートアドバイザーです。

Straddle&Trail Straddle&Trail

Straddle&Trail - MetaTrader 5版のエキスパートアドバイザー。

適応ラゲールフィルタ2 適応ラゲールフィルタ2

適応ラゲールフィルタの最新版です。