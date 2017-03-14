NEMAを使ってMACDを計算するNema MACD 指標です。



NemaはEMA、DEMA、TEMA、DecEMA ....などのすべての既知の変動（子孫）を「レベル」または「深さ」（名前はどうであろうと）50まで計算することができます。 既知の深さのいくつかは下記です。 1 -> EMA

2 -> DEMA

3 -> TEMA



....

10 -> DecEMA

....

50 -> この指標によって計算される最大の深さ



深さが1に設定されている場合、NEMAはEMAと等しく、2の場合はDEMA、3の場合はTEMAに等しくなります。深さは50までです。深さが1の場合、計算されたMACDは元のGerald Appel MACDと等しくなり、他の深さの場合は異なります。NEMAの計算の深さは、高速、低速、およびシグナル計算に適用されます。



指標はすでにアラートを備えており、多時間軸です。





