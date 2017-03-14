無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Nema MACD - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1424
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
NEMAを使ってMACDを計算するNema MACD 指標です。
NemaはEMA、DEMA、TEMA、DecEMA ....などのすべての既知の変動（子孫）を「レベル」または「深さ」（名前はどうであろうと）50まで計算することができます。
既知の深さのいくつかは下記です。
- 1 -> EMA
- 2 -> DEMA
- 3 -> TEMA
- ....
- 10 -> DecEMA
- ....
- 50 -> この指標によって計算される最大の深さ
深さが1に設定されている場合、NEMAはEMAと等しく、2の場合はDEMA、3の場合はTEMAに等しくなります。深さは50までです。深さが1の場合、計算されたMACDは元のGerald Appel MACDと等しくなり、他の深さの場合は異なります。NEMAの計算の深さは、高速、低速、およびシグナル計算に適用されます。
指標はすでにアラートを備えており、多時間軸です。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17144
Nema
NEMA - 任意の深差を持つEMA、DEMA、TEMA ... DecEMA ...ExpBuySellSide
ExpBuySellSideは、ATRStops指標およびStepUpDown指標に基づくMetaTrader 5エキスパートアドバイザーです。
Straddle&Trail
Straddle&Trail - MetaTrader 5版のエキスパートアドバイザー。適応ラゲールフィルタ2
適応ラゲールフィルタの最新版です。