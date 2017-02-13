CodeBaseSeções
Nema MACD - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
2010
(28)
Indicador Nema MACD calcula a MACD com uso da NEMA.

O Nema podde calcular todas as derivadas conhecidas a partir da EMA: EMA, DEMA, TEMA, ... DecEMA, ... e assim por diante, até o nível de profundidade 50 (pode ter qualquer nome)

Algumas profundidades bem conhecidas:

  • 1 -> EMA
  • 2 -> DEMA
  • 3 -> TEMA
  • ....
  • 10 -> DecEMA
  • ....
  • 50 -> profundidade máxima a ser calculada por este indicador.

Se a profundidade for definida como 1, NEMA é semelhante com a EMA, para a profundidade 2, ela ]e semelhante com a DEMA, para a profundidade 3, com a TEMA, e assim por diante, até a profundidade 50. Para a profundidade 1 a MACD a ser calculada é semelhante coma a MACD original de Gerald Appel. Qualquer outra profundidade dá outra MACD. Outras profundidades semelhantes da NEMA são usadas para calcular as linhas rápidas, lentos e de sinal.

O indicador vem incorporado com alertas e função multi-timeframe.


Adaptive Laguerre filter 2 Adaptive Laguerre filter 2

Versão mais recente do filtro adaptativo Laguerre.

Smoothed repulse Smoothed repulse

Esta versão pode usar uma das 4 principais médias móveis para suavizar.

Nema Nema

Indicador NEMA - EMA, DEMA, TEMA da profundidade arbitrária.

ExpBuySellSide ExpBuySellSide

ExpBuySellSide — expert advisor para MetaTrader 5 Expert com base nos indicadores ATRStops expert e StepUpDown.