Indicador Nema MACD calcula a MACD com uso da NEMA.



O Nema podde calcular todas as derivadas conhecidas a partir da EMA: EMA, DEMA, TEMA, ... DecEMA, ... e assim por diante, até o nível de profundidade 50 (pode ter qualquer nome)

Algumas profundidades bem conhecidas: 1 -> EMA

2 -> DEMA

3 -> TEMA



....

10 -> DecEMA

....

50 -> profundidade máxima a ser calculada por este indicador.



Se a profundidade for definida como 1, NEMA é semelhante com a EMA, para a profundidade 2, ela ]e semelhante com a DEMA, para a profundidade 3, com a TEMA, e assim por diante, até a profundidade 50. Para a profundidade 1 a MACD a ser calculada é semelhante coma a MACD original de Gerald Appel. Qualquer outra profundidade dá outra MACD. Outras profundidades semelhantes da NEMA são usadas para calcular as linhas rápidas, lentos e de sinal.



O indicador vem incorporado com alertas e função multi-timeframe.





