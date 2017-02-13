Participe de nossa página de fãs
Nema MACD - indicador para MetaTrader 5
Indicador Nema MACD calcula a MACD com uso da NEMA.
O Nema podde calcular todas as derivadas conhecidas a partir da EMA: EMA, DEMA, TEMA, ... DecEMA, ... e assim por diante, até o nível de profundidade 50 (pode ter qualquer nome)
Algumas profundidades bem conhecidas:
- 1 -> EMA
- 2 -> DEMA
- 3 -> TEMA
- ....
- 10 -> DecEMA
- ....
- 50 -> profundidade máxima a ser calculada por este indicador.
Se a profundidade for definida como 1, NEMA é semelhante com a EMA, para a profundidade 2, ela ]e semelhante com a DEMA, para a profundidade 3, com a TEMA, e assim por diante, até a profundidade 50. Para a profundidade 1 a MACD a ser calculada é semelhante coma a MACD original de Gerald Appel. Qualquer outra profundidade dá outra MACD. Outras profundidades semelhantes da NEMA são usadas para calcular as linhas rápidas, lentos e de sinal.
O indicador vem incorporado com alertas e função multi-timeframe.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17144
