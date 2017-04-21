Nema MACD 指标 — 使用了 NEMA 用来计算的 MACD



Nema 可以计算所有已知的 EMA 的变种 : EMA, DEMA,TEMA , ... DecEMA, ... 依次类推，"等级" 或者 "深度" 可达50 (不管叫什么名字). 一些已知的深度 : 1 -> EMA

2 -> DEMA

3 -> TEMA



10 -> DecEMA

50 -> 本指标可以计算的最大深度



如果深度设为 1, NEMA 就等于 EMA , 对于深度 2 它就等于 DEMA , 对于深度 3 它就等于 TEMA 并以此类推 ..., 直到深度 50. 对于深度 1 计算所得的 MACD 就等于最初的 Gerald Appel MACD, 对于其它深度就变得不同了。NEMA 计算的相同深度可以应用于快速，慢速和信号的计算。



指标已经包含了提醒和多时段版本。





