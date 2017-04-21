请观看如何免费下载自动交易
Nema MACD 指标 — 使用了 NEMA 用来计算的 MACD
Nema 可以计算所有已知的 EMA 的变种 : EMA, DEMA,TEMA , ... DecEMA, ... 依次类推，"等级" 或者 "深度" 可达50 (不管叫什么名字).
一些已知的深度 :
- 1 -> EMA
- 2 -> DEMA
- 3 -> TEMA
- ....
- 10 -> DecEMA
- ....
- 50 -> 本指标可以计算的最大深度
如果深度设为 1, NEMA 就等于 EMA , 对于深度 2 它就等于 DEMA , 对于深度 3 它就等于 TEMA 并以此类推 ..., 直到深度 50. 对于深度 1 计算所得的 MACD 就等于最初的 Gerald Appel MACD, 对于其它深度就变得不同了。NEMA 计算的相同深度可以应用于快速，慢速和信号的计算。
指标已经包含了提醒和多时段版本。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17144
