Еще один "эксперимент" с использованием CCI.

Этот индикатор может рассчитывать CCI от CCI от CCI от CCI ... и так до "вложенного уровня" 25.



Когда используется уровень 1, мы получаем просто "регулярный" CCI. После этого рассчитывается CCI от CCI и так далее (каждый новый шаг вместо цены использует значение CCI от предыдущего уровня — рассчитывается CCI от CCI вместо CCI от цены). Уровни лимитированы значением 25 исключительно из практических соображений (CCI после определенного уровня становятся нераспознаваемыми, но код может быть легко расширен для вычисления CCI на любом (разумном) уровне).

В индикатор включен обычный набор функций:



плавающие уровни



или квантильные уровни.

Ценовое сглаживание/фильтрация — включены методы сглаживания. Выбор цвета и алерты. Возможность смены таймфрейма во входных параметрах.

PS: более высокие уровни рекурсии CCI нужно использовать осторожно. Рекурсивный метод — экспериментальный. Поэтому не используйте его, основываясь на первом впечатлении, но обязательно тестируйте перед применением. .

