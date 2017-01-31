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Индикаторы

Рекурсивный CCI - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(31)
Опубликован:
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Еще один "эксперимент" с использованием CCI.

Этот индикатор может рассчитывать CCI от CCI от CCI от CCI ... и так до "вложенного уровня" 25.

Когда используется уровень 1, мы получаем просто "регулярный" CCI. После этого рассчитывается CCI от CCI и так далее (каждый новый шаг вместо цены использует значение CCI от предыдущего уровня — рассчитывается CCI от CCI вместо CCI от цены). Уровни лимитированы значением 25 исключительно из практических соображений (CCI после определенного уровня становятся нераспознаваемыми, но код может быть легко расширен для вычисления CCI на любом (разумном) уровне).

В индикатор включен обычный набор функций:

  • плавающие уровни
  • или квантильные уровни. 

Ценовое сглаживание/фильтрация — включены методы сглаживания. Выбор цвета и алерты. Возможность смены таймфрейма во входных параметрах.

PS: более высокие уровни рекурсии CCI нужно использовать осторожно. Рекурсивный метод — экспериментальный. Поэтому не используйте его, основываясь на первом впечатлении, но обязательно тестируйте перед применением. .

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17104

CCI - экспериментально расширенный CCI - экспериментально расширенный

CCI - еще более расширенная версия "эксперимента"

Maksigen channels - 2 Maksigen channels - 2

Maksigen channels - расширенная версия индикатора.

ExpHAWaves ExpHAWaves

ExpHAWaves — советник для MetaTrader 5, работа которого основана на индикаторах Heiken Ashi и StepUpDown.

Awesome oscillator, расширенная версия Awesome oscillator, расширенная версия

Awesome oscillator — расширенная версия