CCIを使用したもう1つの「実験」
この指標は、CCIのCCIのCCIのCCIを「レベル」25まで計算することができます。
レベル1が使用される場合、それは「通常の」CCIと同じです。その後、CCIのCCIが計算されます（新しいステップはそれぞれ、価格の代わりに前のステップcci値を使用します。つまり価格のCCIの代わりにCCIのCCIが計算されます）。レベルは実用的な理由から25に制限されています（CCIはあるレベルの後では認識できなくなりますが、コードはCCIを任意の（合理的な）レベルまで計算するために簡単に拡張できます）。
残りの通常のものは既に含まれています。
- 浮動レベル
- または分位数レベル
価格の平滑化手法を含む価格平滑化/フィルタリング色付けの選択とアラート. 多時間枠
追記：より高いレベルのCCI再帰の指標には注意が必要です。再帰的な方法は非常に実験的なものであり、それなりに使用されるべきです。第一印象に基づいて使用せず、使用前には徹底的にテストを行ってください。
