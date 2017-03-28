und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Rekursiver CCI - Indikator für den MetaTrader 5
Noch ein "Experiment" mit dem CCI.
Dieser Indikator kann den CCI des CCI des CCI des CCI ... berechnen bis zum "Grad" 25.
Wird der Grad 1 (eins) verwendet, ist er gleich dem "normalen" CCI. Danach, wird der CCI des CCI berechnet und so weiter (jeder neue Schritt verwendet den vorherigen Schritt an Stelle der Preise - es wird der CCI des CCI berechnet, nicht der CCI der Preise). Die Grade sind aus praktischen Gründen auf 25 begrenzt (der CCI wird un-erkennbar nach ein paar Graden, aber sein Code kann leicht erweitert werden, um den CCI jeden (sinnvollen) Grades zu berechnen.
Der übliche Rest ist auch vorhanden:
- variable Level
- oder quantile Level.
geglättete/gefilterte Preise - mit den Glättungsmethoden der Preise. Farbwechsel und Hinweise. Multi-zeitrahmenfähig ...
PS: höhere Grade der CCI-Rekursion sollten mit Vorsicht genossen werden. Diese rekursive Methode ist sehr experimentell und sollte demgemäß verwendet werden - verwenden Sie sie nicht auf Grund des ersten Eindrucks, sondern testen sie vorher ausführlich.
