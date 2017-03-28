CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Rekursiver CCI - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1117
Rating:
(30)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Noch ein "Experiment" mit dem CCI.

Dieser Indikator kann den CCI des CCI des CCI des CCI ... berechnen bis zum "Grad" 25.

Wird der Grad 1 (eins) verwendet, ist er gleich dem "normalen" CCI. Danach, wird der CCI des CCI berechnet und so weiter (jeder neue Schritt verwendet den vorherigen Schritt an Stelle der Preise - es wird der CCI des CCI berechnet, nicht der CCI der Preise). Die Grade sind aus praktischen Gründen auf 25 begrenzt (der CCI wird un-erkennbar nach ein paar Graden, aber sein Code kann leicht erweitert werden, um den CCI jeden (sinnvollen) Grades zu berechnen.

Der übliche Rest ist auch vorhanden:

  • variable Level
  • oder quantile Level. 

geglättete/gefilterte Preise - mit den Glättungsmethoden der Preise. Farbwechsel und Hinweise. Multi-zeitrahmenfähig ...

PS: höhere Grade der CCI-Rekursion sollten mit Vorsicht genossen werden. Diese rekursive Methode ist sehr experimentell und sollte demgemäß verwendet werden - verwenden Sie sie nicht auf Grund des ersten Eindrucks, sondern testen sie vorher ausführlich.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17104

CCI - erweitertes Experiment CCI - erweitertes Experiment

CCI - eine sehr erweiterte Version des Experiments.

Maksigen Kanäle - 2 Maksigen Kanäle - 2

Maksigen Kanäle - erweiterte Version.

ExpHAWaves ExpHAWaves

ExpHAWaves ist ein Expert Advisor für den MetaTrader 5 auf Basis des Heiken Ashi und StepUpDown-Indikators.

Awesome Oszillator - erweitert Awesome Oszillator - erweitert

Awesome Oszillator - eine erweiterte Version.